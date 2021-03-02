Жительница Махачкалы сбила насмерть своего двухлетнего сына

В Дагестане двухлетний ребенок погиб от наезда автомобиля, за рулем которого находилась его мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Трагедия произошла на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. 26-летняя женщина, управляя машиной "Toyota RAV4", во время парковки наехала на своего двухлетнего сына, который оказался сзади вне поля зрения водителя. От полученных травм ребенок умер в больнице.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.