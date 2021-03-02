Правильное дыхание помогает уснуть не хуже снотворного

Американский врач Эндрю Вейл поделился способом избавиться от бессонницы без применения транквилизаторов.

Быстро уснуть поможет дыхательное упражнение под названием "4-7-8". Нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, задержать дыхание на семь секунд, а затем за восемь секунд сделать плавный выдох. Делать упражнение следует приложив кончик языка к небу сразу за передними верхними зубами. Там язык должен оставаться на протяжении всего упражнения. Во время выдоха лучше слегка поджимать губы. Врач подчеркнул, что вдох обязательно нужно делать тихо через нос, а выдыхать громко, с небольшим свистом, через рот.

"Это дыхательное упражнение является естественным транквилизатором для нервной системы. Оно набирает силу с повторением и практикой. Делайте его перед сном, но не более четырех вдохов за один раз в первые недели. Позже, если хотите, вы можете расширить его до восьми вдохов", - сообщил Вейл.

В первые разы может возникнуть легкое головокружение, это не страшно.

По словам врача, это упражнение также поможет при внутреннем напряжении и стрессе.