Сотни килограмм испортившихся продуктов и больного повара нашли в пансионате на Кубани

Кубанское Управление Роспотребнадзора нашло серьезные санитарные нарушения в пансионате им. Майстренко в Новороссийске, где произошло массовое отравление детской футбольной команды из Крыма.

Сотрудник пресс-службы ведомства рассказал, что эпидемиологи обнаружили в заведении 460 кг просроченных продуктов питания, а повар, готовивший еду, оказался болен норовирусом - именно его выявили у госпитализированных с отравлением детей.

"Установлено, что в один из дней своего дежурства больной готовил салат "Оливье", который ели на обед юные спортсмены", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Управление Роспотребнадзора направило в суд иск о закрытии пансионата на 60 суток, он был удовлетворен. Все люди, работавшие в пищеблоке, отстранены от работы. Результаты исследования направлены в следственные органы.

Напомним, группа из 46 детей (15-17 лет) АНО "Академия футбола Крыма" и 11 взрослых 12 февраля приехала в Новороссийск из Крыма на сборы. Через неделю в инфекционную больницу Новороссийска с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и один взрослый.