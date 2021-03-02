В Казахстане отключат вещание телевидения

Жителям Казахстана временно приостановят сигналы телерадиовещения. Об этом сообщает АО "Казтелерадио".

"Десятого марта 2021 года с 03:00 до 17:00 по местному времени будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", - говорится в сообщении.

Во время проведения профилактики будут временно приостановлены ретрансляции радио- и телеканалов на всей территории республики.

В "Казтелерадио" отметили, что каждый квартал проводятся планово-профилактические работы, которые необходимы для качественного телерадиовещания.

