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Пашинян предложил переговоры лидеру "Просвещенной Армении"

Пашинян предложил переговоры лидеру &quot;Просвещенной Армении&quot;

Армянский премьер-министр Никол Пашинян позвонил лидеру партии "Просвещенная Армения" Эдмону Марукяну и предложил провести переговоры по поводу сложившейся в стране обстановки. Об этом сообщил журналистам в парламенте сам оппозиционер.

По его словам, Пашинян предложил поговорить о возможности внеочередных выборах, предложение провести которые он озвучил накануне на митинге на площади Республики.

"Предположительно, мы встретимся завтра. Тогда мы обсудим все предложения. Вы узнаете, к чему мы придем", - цитирует Марукяна Sputnik Армения.

Лидер "Просвещенной Армении" добавил, что если будет достигнуто согласие, то внеочередные выборы в парламент надо будет провести безотлагательно.

Кроме того, Марукян заверил, что потребует от Пашиняна доказать обвинения против главы Генштаба Оника Гаспаряна, которые он также высказал накануне.

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Вестник Кавказа

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