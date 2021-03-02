Катки в парках Москвы будут работать до 8 марта

Последним днем, когда москвичи смогут покататься на коньках в парках города станет 8 марта.

"Зимний сезон в московских парках завершается. Катки в парках Москвы, подведомственные департаменту культуры, будут работать до 8 марта включительно", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, пишет Агентство "Москва".

Отмечается, что некоторые катки в Москве уже закрыты из-за погодных условий.

На катках обязательно использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.