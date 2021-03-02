Еще 143 человека вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 143 человека вылечились от коронавируса, выявлено 352 новых случая заражения, скончались два пациента. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 235 014 случаев заражения коронавирусом, 228 982 пациента вылечились, 3 225 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 7 996 тестов, в целом за все время пандемии - 2 610 880.