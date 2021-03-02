Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Россия в прошлом году впервые поставила в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем американские компании, заявил глава концерна Shell в РФ Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании.

"Это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые", - цитирует его ТАСС.

В презентации к докладу Кремерса сказано, в частности, что поставки СПГ в Европу в минувшем году составили около 84 млн т, из которых 22 млн т было получено из России, 20 млн т из США.

Кроме того, авторы презентации указали в ней, что до 2040 года спрос на этот вид топлива в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа немного уменьшится, прежде всего за счет сокращения поставок из Норвегии и Северной Африки. При этом значительно снизится внутренняя добыча газа в Европе, зато трубопроводные поставки из России серьезных изменений не претерпят.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что к 2035 году РФ планирует нарастить производство СПГ с текущих 29 млн т до 120-140 млн т в год, заняв в результате до 15-20% рынка.