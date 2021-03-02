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Минздрав Словакии одобрил "Спутник V"

Минздрав Словакии одобрил &quot;Спутник V&quot;

Министерство здравоохранения Словакии разрешило использовать российский препарат от коронавируса "Спутник V". Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марек Крайчи, сообщает Словацкое радио.

Разрешение на применение "Спутника V" выдано до конца августа 2021 года. Многие жители Словакии выразили готовность привиться российским препаратом, несмотря на отсутствие его регистрации в ЕС.

Первая партия вакцины была получена 1 марта. Применять "Спутник V" в Словакии начнут через две недели.

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Вестник Кавказа

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