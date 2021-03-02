Песков: санкционная политика США против России не достигает своих целей

Странам, которые испытывают зависимость от введения санкций, стоит понять, что такая политика не имеет эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что США могут объявить о новых санкциях против России 2 марта.

"Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели", - отметил Песков.

Он уверен, что ответ на этот вопрос очевиден, "цели эта политика не достигает".

Обсуждать еще не введенные санкции - странно. "Последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться", - добавил он.