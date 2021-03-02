Воздушная гавань Сочи в шестой раз названа лучшей в Европе

Международный совет аэропортов (ACI) в шестой раз назвал аэропорт Сочи лауреатом премии "Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров" по итогам прошедшего 2020 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Международный аэропорт Сочи в шестой раз признан лучшим аэропортом Европы в категории аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 млн человек - таковы результаты ежегодного исследования ACI", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пассажиры оценивали хаб по 34 критериям, в том числе по качеству обслуживания на регистрации и досмотре, состоянию туалетов, камер хранения, ресторанному обслуживанию и эпидемиологической безопасности, - пояснили в пресс-службе.

Признание ACI – самая высокая награда для аэропортов по всему миру, отметил генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра, добавив, что в нынешнем году она особо ценна тем, что хабам пришлось оперативно адаптировать предлагаемые услуги и сервисы к условиям противоэпидемических ограничений.