"Наше терпение на исходе": Как России ответить на "атаку Навального" США и ЕС?

Британское агентство Reuters и американский канал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщают о готовности США уже 2 марта ввести санкции против России в связи с арестом Навального. Почему Байден так решительно настроен в вопросе прав человека и чем Россия может ответить на такие выпады, разбирался «Вестник Кавказа».

История с Алексеем Навальным не оставляет в покое американские власти. Еще с момента первой речи новоизбранного президента Джозефа Байдена на тему международной политики стало ясно, что Белый дом эту тему просто так не оставит. 5 февраля Байден потребовал немедленно и «без каких-либо условий» освободить блогера.

Новые санкции введут 2 марта

В том же выступлении президент США дал понять, что готов пойти на более жесткие меры, включая санкционные. «Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — заявил Байден.

Обещанное 46-м президентом США постепенно сбывается. Накануне сразу два авторитетных западных издания опубликовали информацию о готовящихся санкциях. Британское информагентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Вашингтон 2 марта введет санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года и в соответствии с двумя исполнительными указами. Первый из них принят после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и позволяет санкционировать официальных лиц РФ, второй вводится за распространение ОМУ.

Ранее телеканал CNN со слов двух представителей администрации Байдена передал, что на этой неделе Вашингтон введет санкции против Москвы из-за Навального. Ограничительные меры США планируют по согласованию с ЕС.

Под надуманным предлогом

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что предлоги, по которым американская администрация готовит санкции, являются надуманными.

«Из всех санкций, которые за последний год на нас свалились, эти — самое парадоксальное решение. Человек жив-здоров, он практически ни одного дня не лечился от отравления, поскольку в Германии уже на второй день разгуливал по палате. Не было ни суда, ни расследования на Западе – но они вводят санкции. Поэтому, я считаю, это просто фарс, который американцы придумали, а западноевропейцы подхватили», - сказал сенатор в беседе с «Вестником Кавказа».

В связке с Европой

В другом своем большом выступлении по международной тематике, состоявшемся 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, о Навальном американский президент не говорил. Здесь его цель состояла в сплочении Европы перед «российской угрозой». Байден обвинил Москву в попытке расколоть НАТО и призвал европейских партнеров восстановить трансатлантическое единство.

Стратегия Байдена по отношению к России состоит в принятии эффективных ограничительных мер с привлечением союзников из Европы, с которой Москва состоит в тесных экономических связях. «Мы будем более эффективными в отношениях с Россией, если будем работать в коалиции и в координации с другими единомышленниками», - говорит глава Белого дома.

Очевидно, за закрытыми дверями идут плотные консультации между Вашингтоном, Берлином и Брюсселем на предмет новых антироссийских санкций. Байден ждет от немцев заморозки «Северного потока-2», но, в отличие от Дональда Трампа, любые свои действия против проекта координирует с бундесправительством. Недавно Госдеп объявил о выходе 18 компаний из «Северного потока-2», но Германия все еще поддерживает его завершение. Евробюрократия настроена решительнее, оказывает на немецкое правительство морально-психологическое давление. Как следствие этого, комитет постоянных представителей на уровне послов стран-членов ЕС уже согласовали санкции. Они будут введены за «нарушение прав человека» в отношении лиц, ответственных за приговор Навальному.

Совет Федерации: «Наше терпение на исходе»

В МИД России уже дали понять, что санкции США и ЕС без ответа не останутся. Сенатор Владимир Джабаров уверен, что при принятии контрмер нельзя допустить, чтобы пострадали экономические интересы России.

«У нас терпение тоже на исходе. Не раз уже говорил об этом министр иностранных дел. Наверное, власти продумают, и будет принято какое-либо политическое решение. При выборе ответных санкций надо делать так, чтобы, во-первых, не навредить себе, а во-вторых – чтобы ответ был достаточно чувствительный для тех, кто вводит санкции против нас», - заметил он.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого наказания из 3,5 лет Навальному придется отсидеть 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение Симоновского суда, а также оштрафовал блогера за клевету на ветерана Игната Артеменко на сумму в 850 тыс рублей.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей срочно освободить Навального. К этим требованиям присоединились и лидеры стран Евросоюза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. ЕСПЧ отмечает, что жизнь Навального в опасности, на что ФСИН указывает, что здоровью и жизни Навального ничего не угрожает. В Кремле требования отпустить на свободу блогера охарактеризовали как вмешательство во внутренние дела России.