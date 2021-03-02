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Фильм про Карабахскую войну снимут в Азербайджане

Фильм про Карабахскую войну снимут в Азербайджане

Азербайджан в сотрудничестве с Турцией снимет фильм про Карабахскую войну. Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает Trend.

"Азербайджан освободил свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией. Мы намерены в сотрудничестве с кинокомпаниями Турции снять фильм о Карабахской войне, о наших солдатах и офицерах, воевавших в этой войне", – отметил министр.

Анар Керимов отметил, что Азербайджан планирует использовать опыт Турции в сфере кинематографии.

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Вестник Кавказа

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