Атмосфера Земли останется без кислорода из-за активности Солнца

Ученые предрекли катастрофу земной атмосфере. Атмосфера потеряет весь свободный кислород в будущем, считают ученые из Университета Тохо и Технологического института Джорджии.

Исследование американского и японского ученых опубликовано в журнале Nature Geoscience. Смоделировав эволюцию атмосферы Земли, ученые выяснили, что атмосфера останется относительно стабильной еще около 1 млрд лет. Затем атмосфера станет бескислородной. Такой сценарий связан с солнечной активностью - из-за нее в атмосфере снизится содержание углекислого газа, затем нарушится процесс фотосинтеза, а кислород перестанет поступать в атмосферу.

Согласно прогнозу ученых, в далеком будущем мир примитивных анаэробных микробов станет господствовать на планете.