Чернореченское водохранилище станет аккумулятором воды для Севастополя

Власти Севастополя ограничат водоснабжения города из Чернореченского водохранилища через пару дней после выхода на полную мощность водозабора на реке Бельбек, - сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.

"Пока это опытная эксплуатационная подача, и ведется она еще не в тех объемах, которые мы планировали. Протестируем оборудование, посмотрим, как себя ведут все механизмы, а когда все наладится, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период", - рассказал Жигулин, передает "Интерфакс".

Чернореченское водохранилище, объем которого составляет 65 млн кубометров воды, сейчас содержит 18 млн кубометров влаги – осадки за две с небольшим недели добавили в него 2 млн кубометров.

Напомним, накануне в Севастополе стартовала опытная эксплуатация водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбеке. Планируется, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тыс кубометров воды в сутки. Пока водозабор работает без сбоев.