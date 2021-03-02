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Чернореченское водохранилище станет аккумулятором воды для Севастополя

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Власти Севастополя ограничат водоснабжения города из Чернореченского водохранилища через пару дней после выхода на полную мощность водозабора на реке Бельбек, - сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.

"Пока это опытная эксплуатационная подача, и ведется она еще не в тех объемах, которые мы планировали. Протестируем оборудование, посмотрим, как себя ведут все механизмы, а когда все наладится, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период", - рассказал Жигулин, передает "Интерфакс".

Чернореченское водохранилище, объем которого составляет 65 млн кубометров воды,  сейчас содержит 18 млн кубометров влаги – осадки за две с небольшим недели добавили в него 2 млн кубометров.

Напомним, накануне в Севастополе стартовала опытная эксплуатация водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбеке. Планируется, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тыс кубометров воды в сутки. Пока водозабор работает без сбоев.

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Вестник Кавказа

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