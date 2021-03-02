Лидеры Казахстана и Киргизии подтвердили курс на укрепление отношений

Лидеры Казахстана и Киргизии подтвердили незыблемость курса на комплексное укрепление казахско-кыргызских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества на основе равноправия, взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга, - говорится в совместном заявлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

"В условиях продолжающейся пандемии стороны отметили важность активизации совместных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В данном контексте киргизская сторона выразила признательность Казахстану за содействие и готовность оказывать поддержку и посильную помощь, в том числе гуманитарного характера", - говорится в совместном заявлении, передает Sputnik Казахстан.

Киргизия поддержала приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС, а президенты двух стран отметили важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, направленных на раскрытие потенциала стран-участниц союза в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, общих рынков товаров, услуг, капитала и труда, укрепление взаимодействия по санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам, повышения конкурентоспособности промышленных комплексов и в других направлениях.

Правительствам государств поручено ускорить создание логистического центра на казахско-киргизской государственной границе для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров в условиях единого экономического пространства.

Также Токаев и Жапаров отметили важность продолжения конструктивного диалога в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, ССТГ, ОИС и других международных организаций и подчеркнули важность планируемого проведения в 2021 году в Кыргызстане Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия.

Напомним, Садыр Жапаров совершает государственный визит в Казахстан по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.