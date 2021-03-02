В Тбилиси завершилась акция протеста у здания парламента Грузии

Организованное оппозицией пикетирование парламента Грузии завершилось.

Часть участников митинга переместились к палаткам перед зданием законодательного органа, сообщает "Спутник-Грузия".

Несмотря на то, что, по словам оппозиции, акция носила мирный характер, полицией были задержаны семь человек.

Оппозиция в очередной раз заявила о своих требованиях - проведение внеочередных выборов в парламент и освобождение так называемых "политзаключенных".

Накануне члены партии "Грузинская мечта" и представители оппозиции провели диалог при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В течение двух недель ЕС ждет от Грузии прогресса по выходу из кризиса в стране.