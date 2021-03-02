Половина языков народов России находится на грани исчезновения

В России на грани исчезновения оказались около 80 языков народов, рассказал директор Института лингвистических исследований Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Евгений Головко.

"Проблема поддержки сохранения языкового разнообразия, а оно жизненно важно, это, действительно, всемирная проблема. Это не проблема какой-то одной страны или какой-то части территории. Это общая проблема, и Россия не является каким-то исключением", - заявил он на заседании президиума академии, посвященного изучению и сохранению языков народов РФ.

В России около 150 языков. "И под угрозой исчезновения или на грани исчезновения находится примерно половина из этих языков. Принято считать в социолингвистике - если население, которое использует язык, меньше 100 тыс, - это уже под угрозой, а на грани исчезновения - означает, что осталось считанное число - десятка два-три-четыре, какие-то единицы носителей, которые знают эти языки", - пояснил эксперт.

Головко добавил, что существуют достаточно пессимистичные прогнозы специалистов-лингвистов, согласно которым к концу века половина языков может исчезнуть.