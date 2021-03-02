Зачем Армении возвращаться к полупрезидентской республике?

Армения при парламентской форме правления сталкивается испытывает ряд проблем, которые бы не возникли при полупрезидентской модели, заявил на брифинге вице-спикер парламента, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян, комментируя предложение премьер-министра Никола Пашиняна провести референдум по вопросу возвращения к ней.

"То, с чем мы часто сталкиваемся в ходе парламентской формы правления, показывает, что в нашем регионе и в тех союзах, в которых мы состоим - ОДКБ, ЕАЭС, - которые в основном являются "клубами президентов", более удобным, эффективным вариантом может быть полупрезидентская форма правления", - цитирует политика Sputnik Армения.

Вице-спикер призвал обсудить предложение премьер-министра.

Симонян также заявил, что результаты референдума о переходе к парламентской форме, прошедшего при зачинщике нагорно-карабахского конфликта, тогдашнем президенте Серже Саргсяне. были подтасованы.

Напомним, Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления в 2018 году, соответствующий референдум был проведен в 2015 году.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий радиостанции "Вести.FM2, писатель Армен Гаспарян, на самом деле возвращением к полупрезидентской республике Никол Пашинян стремится удержаться у власти. "Пашинян хочет любой ценой сохранить власть. Стоит ожидать, что для достижения этой цели он будет предлагать что угодно, лишь бы побыстрее и поэффективнее замылить вопрос о собственной ответственности за национальную катастрофу и унижение, которые произошло осенью прошлого года", - сказал он, имея в виду поражение Армении в Карабахской войне с Азербайджаном.

"Поэтому Пашинян сейчас будет предлагать и обещать и референдумы, и поправки в Конституцию, и внеочередные выборы, и многое другое, что сможет придумать он сам и его команда. Он относится к категории людей, которые просто так от власти не уйдут, что демонстрируется постоянно. А так, проблемой Республики Армения в целом и проблемой политического класса в Республике Армения является совсем не то, какая там форма правления, полностью парламентская или полупрезидентская, и переход из одной формы в другую ничего не изменит", - обратил внимание Армен Гаспарян.