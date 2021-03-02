В Сочи мужчина попал под колеса "Ласточки"
Электропоезд "Ласточка" в Сочи насмерть сбил мужчину вечером в понедельник.
Неизвестный переходил железнодорожные пути в Адлерском районе Сочи.
"В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в Адлере электропоездом "Ласточка" смертельно травмирован мужчина", - рассказали в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, пишет "Интерфакс".
Устанавливается личность погибшего.
Вестник Кавказа
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