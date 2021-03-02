В Сочи мужчина попал под колеса "Ласточки"

Электропоезд "Ласточка" в Сочи насмерть сбил мужчину вечером в понедельник.

Неизвестный переходил железнодорожные пути в Адлерском районе Сочи.

"В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в Адлере электропоездом "Ласточка" смертельно травмирован мужчина", - рассказали в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, пишет "Интерфакс".

Устанавливается личность погибшего.