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В Сочи мужчина попал под колеса "Ласточки"

В Сочи мужчина попал под колеса &quot;Ласточки&quot;

Электропоезд "Ласточка" в Сочи насмерть сбил мужчину вечером в понедельник.

Неизвестный переходил железнодорожные пути в Адлерском районе Сочи.

"В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что в Адлере электропоездом "Ласточка" смертельно травмирован мужчина", - рассказали в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, пишет "Интерфакс".

Устанавливается личность погибшего.

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Вестник Кавказа

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