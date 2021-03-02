Паводки угрожают сотням тысяч жителей Казахстана

Весеннее потепление может спровоцировать паводки в ряде регионов Казахстана, - заявил министр о чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

"В зоне риска подтопления по стране остаются 276 населенных пунктов, а это свыше 270 тыс человек. Для их защиты от паводков утверждена новая Дорожная карта до 2023 года, на реализацию которой планируется выделить более 160 млрд тенге ($383,6 млн) из республиканского и местного бюджетов", - рассказал Ильин, передает Sputnik Казахстан.

Объемы снегозапасов в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области превышают норму на 54%, в бассейне реки Есил в Северо-Казахстанской области на 50%, в бассейне реки Илек в Актюбинской области на 39%, - говорится в прогнозе Казгидромета.

Значительно превышают норму показатели осеннего увлажнения почвы в бассейнах рек Есил в Акмолинской (на 26%) и Северо-Казахстанской областях (на 16-50%), реки Тогызак в Костанайской области (до 50%), реки Нура в Карагандинской области (на 9%), - добавили в КЧС страны.