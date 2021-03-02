Птицеводы России решили придержать цены на птицу и яйца

Члены Национального союза птицеводов России договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит, не завышают ли производители мяса курицы и куриных яиц цены.

Как сообщили в Минсельхозе, для того, что стимулировать собственное производство, планируется снижение зависимости от импортных яиц, ведется обсуждение поэтапного повышения таможенной пошлины на ввоз инкубационных яиц, пишет ТАСС.

"В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%", - пояснили в ведомстве.