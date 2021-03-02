В Москве прошёл вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии

27 февраля в центре Москвы в особняке Спиридонова прошёл вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке 366 мотострелкового полка напали на город Ходжалы. За одну ночь Ходжалы был сравнен с землей. Местные жители, спасаясь от смерти, вынуждены были бежать в горы. Дети и старики замерзали в горах, многие пропали без вести. 613 человек в течение нескольких часов были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети и женщины - попали в плен. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно.