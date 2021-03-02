Гран-при Азербайджана F1 пройдет по-новому из-за COVID-19

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2021 году пройдет по новым правилам, сообщила завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Аян Наджаф-Агаева.

По ее словам, соревновательный уик-энд будет длиться не четыре, а три дня, вводится ряд ограничений по церемониям, связанным с награждениями.

Один из ключевых моментов заключается в том, что Гран-при Азербайджана в этом году пройдет без зрителей, не будет также традиционных концертных программ.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет с 4 по 6 июня 2021 года.