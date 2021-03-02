В результате крупной автоаварии в Крыму погиб один человек

В Крыму произошло ДТП с участием с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей, один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Авария случилась около 9:30 по московскому на 47-м км дороги Симферополь - Евпатория.

Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь со стороны Сак в направлении Евпатории, предположительно, выполнял поворот налево. Легковая машина столкнулась с попутным КАМАЗом, шофер которого не выбрал безопасную дистанцию. Peugeot выехал на встречную полосу и врезался в автобус, где находились четыре человека.

Автобус и КАМАЗ съехали в кювет, грузовик перевернулся.

В результате автоаварии водитель легковушки скончался на месте, пассажир автобуса был доставлен в больницу.

Отмечается, что по факту автопроисшествия началась проверка.