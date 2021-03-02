В России выявили 10 565 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 10,5 тыс случаев заболевания, минимум с 4 октября.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 10 565 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 069 (10,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 277, в Петербурге - 937, в Московской области - 617. В Краснодарском крае - 140, в Ставропольском крае - 94, в Кабардино-Балкарии - 69, в Крыму - 67, в Дагестане - 40, в Карачаево-Черкесии - 35, в Северной Осетии - 27, в Ингушетии - 15, в Адыгее - 12, в Чечне - 10.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 4 268 215 человек.

Выписаны за сутки 14 966 пациентов, за все время - 3 838 040 человек.

Умер за сутки 441 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 86 896 человек.