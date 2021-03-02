В Грузии три человека подозреваются в хищении госимущества

Следственной службой Минфина Грузии задержаны три человека, которые обвиняются в присвоении государственного имущества в крупных размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что обвиняемые через свои компании в 2019-2020 годах проводили фиктивные операции, создав поддельный актив на 426 352 тыс лари, который впоследствии был незаконно присвоен.

В ходе расследования в государственный бюджет в виде компенсации за нанесенный ущерб было перечислено 139 тыс лари.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Преступникам грозит до девяти лет лишения свободы.