Матвиенко: настоятельно рекомендую планировать отдых внутри России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россиянам в этом году стоит отдыхать в России.

"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят", - заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она напомнила, что поездки в другие страны осложнены ситуацией из-за пандемии, особенно сложно планировать отпуска в Европе. "С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно", - отметила она.

По мнению Матвиенко, в России есть много возможностей для отдыха. За минувший год россияне заново открыли свою страну, узнали о природных красотах, заповедниках, памятниках. "Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", - добавила спикер.

"Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас", - подчеркнула она.

Прогноз по открытию границ дать сложно, а открываться они будут постепенно, пояснила Матвиенко.