Темрезов: крупнейший в КЧР стадион "Нарт" заработает весной

Уже этой весной в столице Карачаево-Черкесии будет введен в эксплуатацию крупнейший в регионе стадион "Нарт" площадью 7,5 тыс кв м, - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Новый, современный, очень удобный для занятий физической культурой и спортом стадион понравится жителям и гостям нашей республики – в нем есть и закрытый легкоатлетический манеж, где можно будет заниматься в зимнее время", - рассказал Темрезов, передает "Интерфакс-Юг".

Трибуны стадиона позволяют разместить 10 тыс зрителей, арена оборудована современной системой освещения, а под футбольным полем проложена дренажная система, в скором времени на нем будут установлены баскетбольная и волейбольная площадки.

С вводом в эксплуатацию стадион станет центральным объектом спортивной зоны в парке Черкесска "Зеленый остров", а в будущем 2022 году на этой территории начнется строительство первого в Черкесске ледового дворца.