Рост цен на продукты в России в 7,5 раз превысил европейский

Продовольственная инфляция в России в январе текущего года достигла 8,2% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.

В ведомстве пояснили, что в странах Евросоюза цены на продукты выросли всего на 1,1%, то есть в 7,5 раза меньше, пишет ТАСС.

В целом индекс потребительских цен поднялся в России в первом месяце на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в Евросоюзе - на 1,2% и на 0,3% соответственно.

Кроме того, в Росстате уточнили, что в январе среди рассматриваемых стран самый серьезный прирост потребительских цен по сравнению с декабрем 2020 года был зафиксирован в Армении (2,2%), Турции (1,7%), Германии (1,4%), по сравнению с январем минувшего года - в Турции (15%), Киргизии (10,1%) и Беларуси (7,7%).