На акции протеста в Грузии задержали семь человек

Семь человек задержаны в ходе митинга у парламента в Тбилиси, сообщает МВД Грузии.

Протестующие требуют новых парламентских выборов и освобождения руководителя оппозиционной партии "Единое национального движения" Ники Мелия. Это первая акция из анонсированной серии протестов, также было запланировано пикетирование парламента.

Отмечается, что ситуация остается напряженной. Пленарное заседание парламента пока что не началось. До сих пор там не было замечено автомобилей членов парламента. Предполагается, что для того, чтобы избежать неудобства, депутаты прибыли на работу еще до начала акции.