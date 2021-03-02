Майкопский депутат лишился должности главы комитета из-за банковских счетов

Депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" нарушил запрет федерального законодательства и не принял меры по закрытию банковского счета, открытого им в иностранном банке, со средствами в иностранной валюте, - показала проверка антикоррупционного законодательства, проведенная прокуратурой Адыгеи.

"Кроме того, в своей справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера он не отразил сведения о двенадцати счетах, открытых в кредитных организациях на территории России", рассказали в прокуратуре, передает "АиФ-Адыгея".

Депутат освобожден от должности председателя комитета, ему запрещено занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий, - добавили в надзорном органе.

