Глава Белгородской области не сумел попасть к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться на прием к самому себе. О курьезе пишут российские СМИ.

Получив множество жалоб от жителей региона, в качестве эксперимента политик позвонил по предназначенным для записи к главе региона телефонам. "Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников", - цитирует его РИА Новости.

Гладков подчеркнул, что такая ситуация недопустима: запись на прием должна производиться автоматически, а в действительности получается "квест белгородский".