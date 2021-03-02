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Глава Белгородской области не сумел попасть к себе на прием

Глава Белгородской области не сумел попасть к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться на прием к самому себе. О курьезе пишут российские СМИ.

Получив множество жалоб от жителей региона, в качестве эксперимента политик позвонил по предназначенным для записи к главе региона телефонам. "Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников", - цитирует его РИА Новости.

Гладков подчеркнул, что такая ситуация недопустима: запись на прием должна производиться автоматически, а в действительности получается "квест белгородский".

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Вестник Кавказа

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