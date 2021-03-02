Математик из Адыгеи вошел в пятерку лучших учителей России

Учитель математики из майкопской школы №7 Сергей Левченко вошел в число финалистов всероссийского конкурса "Учитель года". Об этом сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с педагогом. Он отметил, что в Адыгее искренне переживали за Сергея и гордятся, что он вошел в пятерку лучших учителей страны. "Поздравляю вас! Очень радостно, что среди учителей республики есть такие талантливые молодые люди, настоящие профессионалы своего дела", - сказал Кумпилов.

Левченко был вручен почетный знак "Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея". Отмечается, что учителя ждет еще и денежное поощрение.