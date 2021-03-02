Еще 240 жителей Армении заразились коронавирусом

В Армении за сутки выявили 240 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее число инфицированных на 2 марта достигло 172 456, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 163 738 пациентов, умерли от осложнений коронавируса 3 200 человек, за сутки - 5. Кроме того, 818 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки один.

С начала пандемии в Армении провели 736 590 тестов на выявление коронавируса.