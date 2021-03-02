В Грузии выявили 461 случай коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Грузии подтвердился еще 461 случай заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте StopCov.

Общее число инфицированных достигло 271 379 человек.

Излечились за сутки 163 человека, за все время - 265 686. Умерли за сутки 12 пациентов, с начала пандемии - 3 532 человека.

Показатель инфицирования вырос за сутки до 2,01%, за последние семь дней он составил 1,4%.

В карантине находятся 237 человек, в стационарах наблюдается 1 471 человек, в ковид-гостиницах остаются 149.