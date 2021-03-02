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Легендарный тренер "Спартака" попал с инфарктом в реанимацию

Фото: livelib.ru
Фото: livelib.ru

Московские медики экстренно госпитализировали бывшего главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева, - сообщил его коллега Георгий Ярцев.

"Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру", - рассказал Ярцев, передает ТАСС.

Врачи говорят, состояние тренера - средней степени тяжести, - добавил Георгий Ярцев.

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