Легендарный тренер "Спартака" попал с инфарктом в реанимацию

Московские медики экстренно госпитализировали бывшего главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева, - сообщил его коллега Георгий Ярцев.

"Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру", - рассказал Ярцев, передает ТАСС.

Врачи говорят, состояние тренера - средней степени тяжести, - добавил Георгий Ярцев.