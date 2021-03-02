Казахстан прекратит покупать импортный сахар

Глава министерства сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров рассказал на заседании правительства во вторник о планах по импортозамещению ряда продуктов питания.

В настоящее время республика закупает за границей больше 50% сахара. Инвестиционные проекты, рассчитанные на три года, помогут снизить импорт более чем вдвое, пишет Sputnik Казахстан.

Министр отметил, что дефицит сахара казахстанского производства составляет 240 тыс т - больше половины от потребности.

"Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет модернизации сахарного завода в Алматинской области, а также строительства нового сахарного завода в Жамбылской области мощностью 150 тысяч тонн сахара", - поделился глава Минсельхоза.

Казахстан через три года сможет обеспечивать себя сахаром на 80% от потребностей.