Трассу Симферополь – Евпатория оденут в асфальт

Крымская компания "ВАД" сегодня начала укладку асфальтобетона на трассе Симферополь - Евпатория, - сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

"Сегодня асфальтоукладчик начал работу на участке трассы в районе Скворцово, ее ремонт выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – поведал Назаров, передает "АиФ-Крым".

В рамках контракта подрядчик не только обновит дорожное покрытие, но и заасфальтирует площадки под остановки общественного транспорта, отремонтирует тротуары, а на обочинах обустроит укрепительные полосы, - говорится в сообщении.