Чимаев объявил о завершении карьеры

Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев принял решение завершить карьеру. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все", - сказал он.

В заключении Чимаев поблагодарил свою команду, а также UFC.

Стоит отметить, что спортсмен провел три поединка в бойцовской организации и одержал три победы.