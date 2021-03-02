Российские колледжи расширят специализацию выпускников - СМИ

Перечень профессий и специальностей среднего профобразования в России в скором времени будет сокращен наполовину, при этом многие программы обучения будут объединены или трансформированы, - сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Сейчас перечень профессий и специальностей среднего профобразования насчитывает около 500 пунктов. Останется в два раза меньше", - заявил Глушко, пишет "Интерфакс" со ссылкой на "Российскую газету".

Это не означает, что навыки или компетенции выпускников будут потеряны – часть из них будут объединены или трансформированы, часть - переведены на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы по выбору колледжа или студента, - пояснил первый замминистра.

Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы, - добавил Дмитрий Глушко.