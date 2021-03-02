Оппозиционер потребовал у Пашиняна доказать предательство Гаспаряна

Лидер оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна обосновать сделанное им накануне заявление о начальнике Генштаба ВС РА Онике Гаспаряне. Соответствующее сообщение депутат оставил на своей странице в Facebook.

"Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба Оник Гаспарян выполнял приказы Сержа Саргсяна, когда выступил с известным заявлением. Мы незамедлительно требуем от Никола Пашиняна обнародования доказательств этого", - цитирует его Sputnik Армения.

Оппозиционер добавил, что его предложение о проведении досрочных выборов в Национальное собрание остается в силе.

Напомним, накануне на митинге Пашинян заявил, что руководство Генштаба и, в частности, его глава Оник Гаспарян действуют по указке одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна.