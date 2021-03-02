Роспотребнадзор порекомедовал спать на час больше во время учебных нагрузок

Для успешной сдачи экзамена или контрольной работы специалисты Роспотребнадзора посоветовали школьникам спать на час больше, сообщает сайт ведомства.

"Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна на 1 час на время экзаменов и при всякой напряженной умственной деятельности. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна, от которой зависит способность к обучению ", - говорится в сообщении.

Кроме преодоления проблем с засыпанием, в Роспотребнадзоре порекомендовали ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, ограничить эмоциональные нагрузки после 19:00, создать полезные привычки. Помимо этого, кровать у школьника должна быть ровной, а комната необходимо проветривать.

"Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–10,5 часа, в 5–7 классе — 10,5 часа, в 6–9 классе — 9–9,5 часа, в 10–11 классе — 8–9 часов", - добавили в ведомстве.