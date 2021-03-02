Психолог перечислила неудачные варианты подарков женщинам на 8 Марта

Не стоит дарить сладости, мягкие игрушки, наборы косметики, кухонные принадлежности и средства личной гигиены в Международный женский день, уверена доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Юлия Кочетова.

Сладкие подарки это банально, к тому же может идти в разрез с образом жизни девушки, многие сейчас следят за фигурой. "Если девушка не ест сладкого - учитывайте это, не стоит покупать коробку с конфетами, даже если это дорогой и вкусный шоколад", - сказала психолог Агентству городских новостей "Москва".

Лучше не дарить мягкие игрушки, сувениры, чайные сервизы, статуэтки - это бесполезные вещи, которые будут пылиться в далеком углу шкафа.

Гели для душа, средства для тела, наборы косметики дарить не рекомендуется, так как такие вещи сложно воспринять как подарок, даже если речь идет о дорогих брендах. «Плюс, не забываем, что у всех дам свои предпочтения - начиная от воспринимаемого аромата средств, состава и марки и заканчивая типом кожи. Здесь лучше не рисковать", - продолжила Кочетова.

Не нужно дарить кухонную утварь и технику для дома. "Сюда же можно отнести мультиварки, пылесосы, утюги, соковыжималки, блендеры, вафельницы. Многие женщины воспринимают такой подарок как намек на усовершенствование навыков хозяйки", - сообщила психолог.