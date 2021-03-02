Эрдоган и Макрон проведут первые за долгое время переговоры

Сегодня вечером состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Беседа пройдет в формате видеоконференции, она стартует в 18.00 по парижскому времени (20.00 мск), уточняет ТАСС.

Двусторонние переговоры станут для турецкого и французского президентов первыми за полгода.