Жапаров прибыл в Казахстан с визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Жапаров будет в Казахстане 2-3 марта и проведет ряд встреч с рядом политиков и представителей бизнеса. В частности, он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Нурслутаном Назарбаевым, председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Жапаров также обсудит с Токаевым актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего партнерства.

Главы государств также планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, ЕАЭС и других многосторонних структурах. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних соглашений.