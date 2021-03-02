Оппозиция заблокировала парламент в Грузии

Пикет оппозиции этим утром проходит у входа в парламент Грузии, во вторник должно состояться пленарное заседание.

На акцию вышли представители оппозиционных партий Грузии, а также их сторонники. У здания мобилизована полиция, иногда случаются стычки. Оппозиционеры эмоционально встречают каждого депутата и выкрикивают оскорбления, однако позволяют попасть в здание. Депутаты пробираются в парламент через "коридор позора", устроенный оппозицией.

"Это мирная, но шумная акция. Мы не планируем блокировать здание, депутаты войдут в здание, но им придется услышать очень громкий протест", - рассказал один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

"Девизом сегодняшней акции является "Услышь глас народа". Они [депутаты] должны почувствовать дискомфорт, войти в парламент пешком, без машины и услышать что думает о них народ", - сообщил один из лидеров "Национального движения" Георгий Барамидзе.

У некоторых оппозиционеров есть при себе дымовые шашки, пишет Sputnik Грузия.

Оппозиционеры продолжают требовать проведения внеочередных выборов и освобождения "политзаключенного" депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Пикет начался в 09.00 по местному времени, на данный момент задержано семь участников акции, среди них член "Единого национального движения" Бесо Газделиани, сообщает МВД Грузии.

Следующий пикет намечен на 5 марта, он пройдет у здания правительственной канцелярии.