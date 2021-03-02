Украина подготовилась к запуску "Северного потока-2"

Киев подготовился к варианту развития ситуации, при котором будет запущен газопровод "Северный поток-2", заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью изданию "Украинская неделя".

Так, в ответ на вопрос, располагает ли "Нафтогаз" планом на случай, если российский проект будет реализован, и транзит газа из РФ сократится до 15-20 млрд кубометров в год, Коболев сказал: "Мы подготовились к такому сценарию".

"Если взглянуть на цифры этим летом, то, благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему, мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене", - считает он.

Глава "Нафтогаза" признал, что компания может лишиться доходов от транзита, а также "компонента безопасности", но заверил, что угрозы дефицита топлива нет.

При этом Коболев предупредил, что на рынке электроэнергии Украина находится в зависимости от Беларуси, и в случае прекращения по каким-то причинам поставок белорусского электричества, страну грозят веерные отключения.