За время пандемии россияне накопили приличный запас "свободных денег" – СМИ

Пандемия нового коронавируса и резкий скачок инфляции позволил россиянам рекордно нарастить индекс "свободных денег" (ИСД), - пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Этот показатель, демонстрирующий динамику превышения доходов над расходами, увеличился на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, но не все так просто: "лишние" деньги в карманах россиян, которые остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, а также оплаты услуг ЖКХ и транспортных расходов, появились из-за того, что в сложное время люди предпочитают формировать личные резервы, а не тратить, - говорится в статье, передает РИА Новости.

Не стоит трактовать возрастание ИСД как свидетельство увеличения доходов, - предупреждают эксперты.

Напомним, ИСД показывает возможность людей накапливать финансы или тратить их на крупные приобретения.