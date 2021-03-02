Жителей столичного региона ждут осадки и сильный ветер

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода, небольшие осадки и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Воздух в столице и области сегодня днем прогреется до пяти градусов тепла, хотя к ночи снова похолодает до минус двух. В Подмосковье в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус пяти.

А вот западный и северо-западный ветер будет дуть довольно сильный – его скорость составит в порывах до 15 м/с, из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать до четверга, - говорится в сообщении.